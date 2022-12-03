Помните жену Самохвалова из «Служебного романа»? Вот как сейчас выглядит актриса

Нелли Пшенная прославилась благодаря фильму «Служебный роман», однако и до звездной роли артистка успела засветиться в десятке картин.

Свою карьеру в кино Пшенная начала с киноленты «Князь Игорь», в которой она сыграла Ярославну. Другой заметной ролью артистки стала Катя Прозорова в «Смятении».

В 90-е годы Нелли Пшенная практически пропала с экранов и триумфально вернулась, сыграв в сериале «Две судьбы».

С тех пор актриса исполнила множество ролей в кино, среди которых «Мой генерал», «Райские яблочки» и «Остров ненужных людей» – на ее счету уже более 60 работ.

Однако личная жизнь звезды сложилась не так удачно. Пшенная была дважды замужем. Во втором браке родилась дочь Евгения. Увы, наследница актрисы скончалась в 2015 году от рака желудка – дочь успела подарить Нелли Пшенной двоих внучек.

В этом году артистка отпраздновала свой 75-летний юбилей – но несмотря на возраст, Пшенная не утратила своего шарма.