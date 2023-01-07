Помните женщину с огромной грудью из «Афони»? Вот как сложилась судьба актрисы

Татьяна Распутина стала настоящей изюминкой в фильме «Афоня». Пышные формы и внушительный размер груди ее героини запомнились так же четко, как и смешная фраза женщины:

«Это — энергичный танец!».

После бешеной популярности картины актриса ещё не долго сверкала на советских киноэкранах. Ее последней работой стали съёмки в ленте «Зима в раю».

Распутина была замужем за композитором Ильей Катаевым, с которым позже она решилась на эмиграцию. Супруги уехали жить в Америку и обосновались в городе Форт ли. За океаном артистке не удалось вернуться к любимому делу. Однако вместе с возлюбленным они смогли устроиться на радио. Коллектив русскоязычной станции «Надежда» радушно принял бывшую актрису и композитора.

К сожалению, Татьяна больше никогда не снималась в фильмах, а в 2003 году поклонников ошарашила новость о внезапной смерти Распутиной.