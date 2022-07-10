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Помните Виолу Тараканову из фильмов по Донцовой? Гляньте, что с ней стало

10 июля 2022 11:13
Помните Виолу Тараканову из фильмов по Донцовой? Гляньте, что с ней стало

Где сейчас Ирина Рахманова?

Актриса Ирина Рахманова запомнилась зрителям по роли Виолы Таракановой из детективного сериала по романам Дарьи Донцовой. Сериал про приключения и расследования с Рахмановой в главной роли просуществовал всего два года, после чего актриса стала более востребованной в кинематографе. Она успела сняться и в «9 роте» у Бондарчука, и в «Дочери Якудзы» у Сергея Бодрова.

Помните Виолу Тараканову из фильмов по Донцовой? Гляньте, что с ней стало

Рахманова также много озвучивала российские мультфильмы и продолжила сниматься в сериалах. Одной из последних работ актрисы стал сериал «Детектив на миллион», продолжение которого с нетерпением ждут многие зрители. Не обладая выдающейся внешностью, Рахманова заполучила любовь телезрителей без труда.

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«Сыграв следователя, Ирина как всегда показала зрителю, что может сделать. Даже те фильмы 10-летней давности с Ириной заслуживают высокой оценки в области Кинематографии», — пишут поклонники Рахмановой в интернете.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
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2 комментария
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