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Помните тусовщицу Кэт из «Брата»? Вот как сейчас выглядит пропавшая отовсюду актриса

27 ноября 2022 13:45
Помните тусовщицу Кэт из «Брата»? Вот как сейчас выглядит пропавшая отовсюду актриса

Шоу-бизнес ее не прельщает.

Кэт, девушку сомнительного образа жизни, в культовом фильме «Брат» сыграла 24-летняя Мария Жукова. По словам актрисы, она совсем не похожа на свою героиню, потому что всегда была примерной и непьющей девушкой.

Небольшая роль прославила Жукову на всю страну – благодаря игре в «Брате» артистка даже получила гран-при на фестивале «Кинотавр».

Но у судьбы оказались другие планы: еще на момент съемок Мария Жукова была беременна – и после выхода картины сделала паузу в карьере, чтобы заняться воспитанием ребенка. Яркая артистка совсем пропала из кино. После замужества она взяли фамилию Милютина – и зрители стали еще меньше узнавать легендарную Кэт. Актриса засветилась в ситкоме «Кто в доме хозяин?», а спустя десятилетие появилась в сериале «Троцкий» и фэнтези «Затмение». Сегодня Марии Милютиной 49 лет. В этой интеллигенте трудно узнать оторву из «Брата». Артистка не гонится за славой, а занимается организацией праздников и издает журнал «ДеИллюзионист».

Помните тусовщицу Кэт из «Брата»? Вот как сейчас выглядит пропавшая отовсюду актриса
Фото: соцсети, кадры из фильма "Брат" (1997)
Алла Новикова
Алла Новикова
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