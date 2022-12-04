Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Помните пухлого Владика из «Жмурок»? Вот как выглядит и куда пропал повзрослевший актер

Помните пухлого Владика из «Жмурок»? Вот как выглядит и куда пропал повзрослевший актер

4 декабря 2022 15:45
Помните пухлого Владика из «Жмурок»? Вот как выглядит и куда пропал повзрослевший актер

Артистом он быть не захотел.

В 2005 году на экраны вышел криминальный боевик Алексея Балабанова «Жмурки». Фильм был полон крылатых фраз и тонких подтекстов. Наряду со звездами кино – Никитой Михалковым, Сергеем Маковецким, Виктором Сухоруковым и Татьяной Догилевой, в картине снялись и начинающие актеры, такие как Владик Толочко. Артист исполнил роль сына криминального авторитета Михалыча.

Дебютировал юный актер в юмористическом журнале «Ералаш» и после «Жмурок» загорелся кино, однако по окончанию школы в театральный поступать передумал.

Молодой человек окончил юридический институт и сейчас работает в суде общей юрисдикции.

О личной жизни Толочко мало что известно, но по словам юноши, пока он живет вместе с родителями в родном Нижнем Новгороде.

Помните пухлого Владика из «Жмурок»? Вот как выглядит и куда пропал повзрослевший актер
Фото: кадр из передачи "Однажды в кино" (2016), кадр из фильма "Жмурки" (2005)
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video