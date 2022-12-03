Помните продавщицу из фильма «Брат»? Время не оставило шансов красоте актрисы

Состарилась, но все еще востребована в профессии.

Одну из наиболее ярких эпизодических ролей в фильме «Брат» исполнила Василина Стрельникова, сыгравшая продавщицу в музыкальном магазине. Для 27-летней Стрельниковой это была одна из первых актерских работ.

Сейчас артистке уже 52 года – и на ее счету около 30 киноролей. «Улицы разбитых фонарей», «Опера», «Литейный», «Купчино», «Женщина в зеркале» – это лишь немногие из тех фильмов, в которых засветилась Василина Стрельникова.

Работу в кино актриса совмещает с игрой в театре – вот уже тридцать лет она служит в Санкт-Петербургском ТЮЗа имени А.А.Брянцева.

С годами Стрельникова заметно постарела, но не утратила своего шарма. Артистка редко общается с журналистами и не комментирует личную жизнь, поэтому неизвестно, как живет Василина Стрельникова за пределами киноплощадки.