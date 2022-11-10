Помните песню «Постой, паровоз»? Можете не верить, но ее написал вор в законе

Композиция «Постой, паровоз» стала визитной карточкой фильма «Операция „Ы“». Несколько поколений зрителей помнят слова этой печальной песни, однако лишь единицы знают, кто был ее автором.

Как оказалось, «Постой, паровоз» принадлежит музыканту Генриху Сечкину, который начал заниматься музыкой во второй половине своей жизни. Дело в том, что в юности Сечкин остался сиротой, поэтому начал воровать, и, находясь в тюрьме, быстро заработал себе авторитет среди других заключенных. В итоге в молодости Сечкин стал вором в законе, но потом решил оставить криминальный мир и сконцентрироваться на творчестве.

Ради музыки он распрощался со своей старой жизнью и начал записывать композиции. Также Сечкин давал уроки игры на музыкальных инструментах и даже организовал собственный ансамбль из самых талантливых учеников. После же он сконцентрировался только на сочинительстве и стал автором множества музыкальных шедевров.

Доподлинно не известно, когда именно Сечкин создал «Постой, паровоз», а также как песня оказалась у Леонида Гайдая. Некоторые уверены, что о композиции рассказал режиссеру Юрий Никулин, а другие считают, что Гайдай позаимствовал песню, так как считал ее народной. Тем не менее именно Генрих Сечкин стал автором прославленной песни, которая знакома миллионам людей по всему миру.