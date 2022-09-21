Помните песню «Ланфрен-ланфра» из «Гардемаринов»? Вот что значат эти слова

Знаменитая песня Михаила Боярского про голубку из культовых «Гардемаринов» в каждом своем припеве содержит таинственное словосочетание «ланфрен-ланфра». Собственно говоря, под таким названием ее и знают миллионы поклонников. Но что это означает?

Этот вопрос неоднократно задавали автору текста всех песен в «Гардемаринах» — поэту Юрию Ряшенцеву. Поэт в итоге отвечал одним и тем же образом: сами по себе эти слова ничего не значат, это просто найденный им в текстах старых французских песен вокализ, то есть определенное звукоподражание.

При съемках Ряшенцев и режиссер Светлана Дружинина искали какие-то способы выразить, чтобы герой Боярского казался настоящим французом. И припев «Голубки» отлично справился с этой задачей.

Более того, песня перекочевала и в сиквел любимой картины, где пробудила у зрителей ностальгические чувства к персонажу и его любви.