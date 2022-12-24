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Помните медсестру из фильма «Они сражались за родину»? Вот как сейчас выглядит фаворитка Бондарчука

24 декабря 2022 20:15
Помните медсестру из фильма «Они сражались за родину»? Вот как сейчас выглядит фаворитка Бондарчука

Кризис 90-х заставил её уйти с экранов.

Татьяна Божок уже три десятка лет не появляется в кино. Когда-то всеми любимая актриса теперь редко выходит в свет и даёт интервью.

Прежде всего девушка запомнилась благодаря съемкам в фильме Сергея Бондарчука «Они сражались за родину». Роль медсестры позволила артистке без экзаменов поступить на курс к знаменитому режиссеру.

Татьяна была обладательницей невысокого роста и больших выразительных глаз.

С такой внешностью она успешно справлялась с романтическими ролями. Но в 90-е годы для неё не нашлось места на экранах, поэтому она полностью посвятила себя семье.

Любовь к кинематографу не покинула девушку, и она вновь вернулась в эту индустрию. Теперь она озвучивает мультфильмы и героинь из зарубежных фильмов. На новых снимках актрисы видны ее морщины и потухший, усталый взгляд, но она все ещё остаётся привлекательной женщиной.

Помните медсестру из фильма «Они сражались за родину»? Вот как сейчас выглядит фаворитка Бондарчука
Фото: кадр из фильма "Они сражались за Родину" (), кадр из фильма "Болотная street" (1991)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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