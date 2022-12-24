Помните медсестру из фильма «Они сражались за родину»? Вот как сейчас выглядит фаворитка Бондарчука

Татьяна Божок уже три десятка лет не появляется в кино. Когда-то всеми любимая актриса теперь редко выходит в свет и даёт интервью.

Прежде всего девушка запомнилась благодаря съемкам в фильме Сергея Бондарчука «Они сражались за родину». Роль медсестры позволила артистке без экзаменов поступить на курс к знаменитому режиссеру.

Татьяна была обладательницей невысокого роста и больших выразительных глаз.

С такой внешностью она успешно справлялась с романтическими ролями. Но в 90-е годы для неё не нашлось места на экранах, поэтому она полностью посвятила себя семье.

Любовь к кинематографу не покинула девушку, и она вновь вернулась в эту индустрию. Теперь она озвучивает мультфильмы и героинь из зарубежных фильмов. На новых снимках актрисы видны ее морщины и потухший, усталый взгляд, но она все ещё остаётся привлекательной женщиной.