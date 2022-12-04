Помните маму Стифлера? Звезда «Американского пирога» словно остановила время

Все так же горяча.

Слава к Дженнифер Кулидж пришла поздно – в 38 лет. Актриса сыграла эпизодическую роль в комедии «Американский пирог» – зато какую, знаменитую маму Стифлера. Эффектная блондинка стала не только объектом вожделения главных героев, но и миллионов подростков по всему миру.

Пусть для многих Кулидж – все еще мама Стифлера, но на счету актрисы немало заметных картин: «Блондинка в законе», «Клик: С пультом по жизни», «Девушка, подающая надежды».

В этом году талантливая артистка впервые получила премию «Эмми» за роль в сериале «Белый лотос».

Дженнифер Кулидж уже 61 год, но за минувшие десятилетия звезда почти не постарела. Помимо актерской деятельности Кулидж занимается благотворительностью: выступает в поддержку больных СПИДом, а также за права животных.