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Помните маму Стифлера? Звезда «Американского пирога» словно остановила время

4 декабря 2022 13:30
Помните маму Стифлера? Звезда «Американского пирога» словно остановила время

Все так же горяча.

Слава к Дженнифер Кулидж пришла поздно – в 38 лет. Актриса сыграла эпизодическую роль в комедии «Американский пирог» – зато какую, знаменитую маму Стифлера. Эффектная блондинка стала не только объектом вожделения главных героев, но и миллионов подростков по всему миру.

Пусть для многих Кулидж – все еще мама Стифлера, но на счету актрисы немало заметных картин: «Блондинка в законе», «Клик: С пультом по жизни», «Девушка, подающая надежды».

В этом году талантливая артистка впервые получила премию «Эмми» за роль в сериале «Белый лотос».

Дженнифер Кулидж уже 61 год, но за минувшие десятилетия звезда почти не постарела. Помимо актерской деятельности Кулидж занимается благотворительностью: выступает в поддержку больных СПИДом, а также за права животных.

Помните маму Стифлера? Звезда «Американского пирога» словно остановила время
Фото: кадр из сериала "Наблюдатель" (2022), Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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