Помните малолетку из «Интердевочки»? Годы сотворили с актрисой невообразимое

Большинству людей кажется, что в молодости они были гораздо привлекательнее и симпатичнее. Однако для Натальи Щукиной годы пошли только на пользу, ведь теперь она может играть роскошных и самодостаточных женщин.

В юности ей удалось получить эпизодическую роль в фильме «Интердевочка» и показать себя в качестве талантливой начинающей актрисы. Со временем она доросла до более серьезных героинь и проектов. Например, сегодня ее можно увидеть в популярных сериалах «Отель Элеон» и «Гранд».

Телезрители быстро заметили как преобразилась артистка.

Она стала выглядеть более женственно и грациозно, а утонченные наряды подчеркивают природную стать и естественную красоту Натальи. Ее новому образу уже позавидовали многие женщины отметив, что мало кому удается к 52 годам сохранить четкий овал лица и прекрасную фигуру.