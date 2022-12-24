Помните Крокодила Данди? От дерзкого красавчика не осталось и следа

Пол Хоган всегда славился своим отменным чувством юмора и бешеной харизмой. В каждом коллективе он становился душой компании и заряжал приятелей своей энергетикой.

Решившись поучаствовать в телешоу, он смог привлечь к себе внимание продюсеров, а позже появилась передача «Шоу Пола Хогана». После закрытия проекта артист начал работать над сценарием для «Крокодила Данди». Успех кинокартины гарантировал актеру безбедное будущее, и он продолжил заниматься творчеством.

Все же в жизни Пола наступила черная полоса, которая сильно на нем отразилась.

Он развелся с любимой женой, а очередная картина об охотнике провалилась в прокате.

Актер заметно изменился со времени выхода первого фильма. На его лице начали выделяться морщины, а пепельно седые волосы не добавили ему ни капли шарма. В этом дедушке уже невозможно разглядеть горячего укротителя крокодилов.