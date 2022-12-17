Помните красотку Зою из «Три плюс два»? Куда пропала и как выглядит 87-летняя Фатеева

Наталья Фатеева была настоящей иконой. Красавица из популярной советской комедии сводила с ума мужчин и стала примером отличного стиля для женщин.

Для актрисы всегда были приоритетом её красота и здоровье. Она регулярно занималась спортом и ухаживала за собой. Именно поэтому женщина долго время выглядела моложе своего возраста. Её внешность была невероятной, но вот характер послужил причиной разлада с близкими людьми. Она трижды была замужем и родила двух детей, которые не поддерживают с ней отношения.

Сегодня Наталья в сложном положении.

После врачебной ошибки её жизнь сильно изменилась, и от былой красоты практически ничего не осталось. Она всегда должна передвигаться на костылях. Если ей необходима помощь, то она не станет просить ее у детей. Актриса скорее наймет сиделку, чем наладит контакт с сыном и дочерью.