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Помните красотку Зою из «Три плюс два»? Куда пропала и как выглядит 87-летняя Фатеева

17 декабря 2022 08:30
Помните красотку Зою из «Три плюс два»? Куда пропала и как выглядит 87-летняя Фатеева

В погоне за красотой она потеряла семью.

Наталья Фатеева была настоящей иконой. Красавица из популярной советской комедии сводила с ума мужчин и стала примером отличного стиля для женщин.

Для актрисы всегда были приоритетом её красота и здоровье. Она регулярно занималась спортом и ухаживала за собой. Именно поэтому женщина долго время выглядела моложе своего возраста. Её внешность была невероятной, но вот характер послужил причиной разлада с близкими людьми. Она трижды была замужем и родила двух детей, которые не поддерживают с ней отношения.

Сегодня Наталья в сложном положении.

После врачебной ошибки её жизнь сильно изменилась, и от былой красоты практически ничего не осталось. Она всегда должна передвигаться на костылях. Если ей необходима помощь, то она не станет просить ее у детей. Актриса скорее наймет сиделку, чем наладит контакт с сыном и дочерью.

Помните красотку Зою из «Три плюс два»? Куда пропала и как выглядит 87-летняя Фатеева
Фото: Legion-Media, кадр из фильма "Три плюс два" (1963)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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