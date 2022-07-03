Помните красавчика из «Дикого ангела»? Не поверите, что с ним стало

Сериал «Дикий ангел» был настоящей сенсацией на российском телевидении. Тысячи школьниц бежали скорее домой, чтобы прильнут к экранам и наблюдать за развитием отношений главных героев, которых сыграли Наталия Орейро и Факундо Арана. Переоценить влияние Орейро на российскую публику невозможно — она настолько полюбилась в нашей стране, что даже получила российское гражданство. Наталия продолжает регулярно сниматься в различных проектах и часто мелькает на телевидении. Чего не скажешь о ее партнере по «Дикому ангелу» Факундо Арана.

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В последнее время Арана нечасто снимается в фильмах и сериалах, и все они выходят преимущественно на родине актера — в Аргентине. При этом он поддерживает связь с поклонниками и регулярно общается с ними в своих соцсетях. Недавно актер выложил видео, увидев которое многие бывшие фанаты «Дикого ангела» были в шоке. Факундо заметно постарел и, в отличии от своей партнерши по сериалу, совсем не следит за своей внешностью. При этом актер выглядит счастливым и довольным жизнью, совсем не жалея о том, что потерял статус секс-символа.