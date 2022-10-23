Помните Колю Герасимова из «Гостьи из будущего»? Его постигла жуткая участь

Юный Алеша Фомкин с детства мечтал быть актером: ходил в театральный кружок, участвовал в конкурсе чтецов. Мальчика даже позвали на пробы в фильм «Чучело», но роль он не получил. Правда, вскоре начинающему актеру улыбнулась удача – он попал в «Ералаш» и снялся в картине «Гостья из будущего» в роли пионера Коли Герасимова.

Из-за съемок Алеша совсем запустил учебу в школе – и вместо аттестата получил справку. Ни о каком дальнейшем образовании не могло идти и речи – Алексей Фомкин ушел в армию, а в кино повзрослевшего актера больше не звали.

После службы он стал работать во МХАТе, но его уволили за прогулы и пьянство. Фомкин уехал в бабушке в деревню, пил, жил на ее пенсию. Позже женился и перебрался во Владимир – о кино он уже не вспоминал. 23 февраля 1996 года случилась трагедия: супруги были в гостях, когда в доме их приятелей начался пожар. Алексея спасти не смогли – ему было всего 26 лет.