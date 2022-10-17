Помните «Код да Винчи»? За измену автору книги изощренно отомстила жена

Дэн Браун начал встречаться со своей избранницей Блайт Ньюлон еще в начале 90-х. Именно она помогала ему сначала с музыкальной карьерой, а после стала соавтором нескольких книг и пресс-секретарем. Однако три года назад их союз распался, а виновником этого стал именно писатель.

Как не раз признавался сам Браун, именно Ньюлон стала причиной его успеха. Супруга выступала автором многих идей для книг, продумывала все детали, находила необходимую информацию. Писатель же придавал ее заметкам литературную форму. Кроме того, Ньюлон выступала и как пресс-секретарь супруга и как его менеджер. Так они работали долгие годы, не скрывая, что прекрасно дополняют друг друга. Однако, как оказалось, Браун все это время не был верен жене.

Неожиданные новости появились в СМИ в 2019 году. Как утверждала Ньюлон, Браун на протяжении всех лет постоянно изменял ей с женщинами из их близкого круга общения и тратил на своих любовниц огромные суммы из семейного бюджета, а весь брак был большой ложью. В связи с этим она потребовала внушающую компенсацию в суде.

Браун же не согласился с версией бывшей жены. Он посчитал суд и ее заявления «изощренной местью» и отметил, что не понимает, почему Ньюлон решила придумать альтернативную версию их многолетнего брака. В течение нескольких лет бывшие супруги судились, а зимой 2021-го они пришли к мировому соглашению. При этом детали договоренностей до сих пор неизвестны, а знаменитости не обсуждают это с журналистами.