Помните князя Никиту Оленева? Куда пропал талантливый актер и как он выглядит сейчас

Лихие девяностые отразились и на нем.

После выходы фильма «Гардемарины, вперед!» на главных актеров обрушилась всесоюзная слава. Владимир Шевельков, исполнивший роль князя Никиты Оленева, был признан одним из самых красивых мужчин в СССР.

Молодой человек совсем не планировал связывать свою жизнь с кинематографом. Однажды он успешно выступил на конкурсе чтецов, где его заметили и пригласили на пробы, после которых для него открылся мир большого кино.

Высокий, светловолосый и обаятельный актер прекрасно смотрелся на экране в любой роли.

Но когда наступили девяностые годы, для него не нашлось места ни в одном фильме. Тогда Владимир освоил режиссерское мастерство и снял множество картин.

В личной жизни также все сложилось наилучшим образом. Он уже 30 лет женат и воспитывает двоих детей.

Бывший актер сильно состарился, а от образа статного князя практически ничего не осталось.