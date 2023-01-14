Помните князя Никиту Оленева? Куда пропал талантливый актер и как он выглядит сейчас
Лихие девяностые отразились и на нем.
После выходы фильма «Гардемарины, вперед!» на главных актеров обрушилась всесоюзная слава. Владимир Шевельков, исполнивший роль князя Никиты Оленева, был признан одним из самых красивых мужчин в СССР.
Молодой человек совсем не планировал связывать свою жизнь с кинематографом. Однажды он успешно выступил на конкурсе чтецов, где его заметили и пригласили на пробы, после которых для него открылся мир большого кино.
Высокий, светловолосый и обаятельный актер прекрасно смотрелся на экране в любой роли.
Но когда наступили девяностые годы, для него не нашлось места ни в одном фильме. Тогда Владимир освоил режиссерское мастерство и снял множество картин.
В личной жизни также все сложилось наилучшим образом. Он уже 30 лет женат и воспитывает двоих детей.
Бывший актер сильно состарился, а от образа статного князя практически ничего не осталось.