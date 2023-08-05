Помните «Карнавальную ночь»? В СССР сняли продолжение, но уже без Гурченко
Об этом фильме сегодня никто не вспомнит.
Советская комедия «Карнавальная ночь» стала классикой отечественного кино. Она собрала почти 50 миллионов просмотров по всему СССР и прославила талантливого режиссера Эльдара Рязанова. Картина была очень популярна — неудивительно, что зрители захотели увидеть ее продолжение.
Так появился фильм «Старый знакомый», главным героем которого стал известный зрителям бюрократ Серафим Огурцов. Рязанов от работы над проектом отказался — не хотел возвращаться к той же теме. Поэтому сценарий пылился до 1969 года, пока за него не взялся Игорь Ильинский.
Картина получилась достаточно милой и смешной, с соответствующей долей сатиры. В прокате он собрал вдвое меньше зрителей, чем «Карнавальная ночь», но назвать это провалом было бы сложно. Но сегодня о нем уже никто и не вспомнит. Причина очевидна — при всех плюсах, фильм получился вторичным.