Помните «Карнавальную ночь»? В СССР сняли продолжение, но уже без Гурченко

Советская комедия «Карнавальная ночь» стала классикой отечественного кино. Она собрала почти 50 миллионов просмотров по всему СССР и прославила талантливого режиссера Эльдара Рязанова. Картина была очень популярна — неудивительно, что зрители захотели увидеть ее продолжение.

Так появился фильм «Старый знакомый», главным героем которого стал известный зрителям бюрократ Серафим Огурцов. Рязанов от работы над проектом отказался — не хотел возвращаться к той же теме. Поэтому сценарий пылился до 1969 года, пока за него не взялся Игорь Ильинский.

Картина получилась достаточно милой и смешной, с соответствующей долей сатиры. В прокате он собрал вдвое меньше зрителей, чем «Карнавальная ночь», но назвать это провалом было бы сложно. Но сегодня о нем уже никто и не вспомнит. Причина очевидна — при всех плюсах, фильм получился вторичным.