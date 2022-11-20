Помните Герду из фильма «Снежная королева»? Сейчас она стала объектом для насмешек

Елена Проклова снимается в кино с детства. Ее первой заметной ролью была Герда в «Снежной королеве», также актриса известна по фильмам «Гори, гори моя звезда», «Единственная…», «Мимино» и «Собака на сене». Но мало, кто знает, что за успехом артистки скрывается боль.

В программе «Секрет на миллион» Проклова призналась, что в подростковом возрасте ее растлил актер Олег Табаков. Встречи между 15-летней Еленой Прокловой и 33-летних Табаковым продолжались 2 года.

Но вместо сочувствия на актрису обрушилась критика – многие сочли, что Проклова пытается вернуть былую славу за счет скандалов.

Ее осудили вдова Табакова Марина Зудина и актер Станислав Садальский. Впрочем, Елену Проклову поддержали ее подписчики и нашли признание смелым поступком.