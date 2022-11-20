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Помните Герду из фильма «Снежная королева»? Сейчас она стала объектом для насмешек

20 ноября 2022 07:30
Помните Герду из фильма «Снежная королева»? Сейчас она стала объектом для насмешек

Ей никто не поверил.

Елена Проклова снимается в кино с детства. Ее первой заметной ролью была Герда в «Снежной королеве», также актриса известна по фильмам «Гори, гори моя звезда», «Единственная…», «Мимино» и «Собака на сене». Но мало, кто знает, что за успехом артистки скрывается боль.

В программе «Секрет на миллион» Проклова призналась, что в подростковом возрасте ее растлил актер Олег Табаков. Встречи между 15-летней Еленой Прокловой и 33-летних Табаковым продолжались 2 года.

Но вместо сочувствия на актрису обрушилась критика – многие сочли, что Проклова пытается вернуть былую славу за счет скандалов.

Ее осудили вдова Табакова Марина Зудина и актер Станислав Садальский. Впрочем, Елену Проклову поддержали ее подписчики и нашли признание смелым поступком.

Помните Герду из фильма «Снежная королева»? Сейчас она стала объектом для насмешек
Фото: кадры из фильма "Снежная королева" (1966), кадр из телепрограммы "Секрет на миллион" (2016)
Алла Новикова
Алла Новикова
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