Помните фильм «Сильва»? Об ужасной трагедии за кадром никто так и не узнал

Фильм «Сильва» полюбился отечественным зрителям, однако для актера Павла Кадочникова, который сыграл роль импресарио, лента навсегда связана со страшной бедой. О том, что пришлось пережить артисту, многие даже не догадываются.

В картине актер играл вместе с младшим сыном Петром. Однако после окончания съемок со звездным наследником произошло несчастье. Вместе с супругой и друзьями он отправился на дачу, где упал с дерева. Через два дня в результате полученных травм Петр скончался.

Кадочников, узнав о трагедии, долго не мог прийти в себя, однако нашел силы явиться в студию на озвучивание своего персонажа. Героя Петра, разумеется, озвучил другой актер. Как пишет канал Яндекс.Дзен «Кумиры наших и прошедших лет», впоследствии артист так и не мог со спокойной душой смотреть фильм «Сильва», поскольку все в нем напоминало ему о безвременно ушедшем наследнике.