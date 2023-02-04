Помните друга Джека из «Титаника»? От горячего итальянца не осталось и следа

Культовая мелодрама с Леонардо Ди Каприо подарила американскому кинематографу еще одного молодого и талантливого итальянского артиста. Дэнни Нуччи сыграл в этом фильме юношу с красивым именем Фабрицио, который был верным другом главного героя.

Роль в такой масштабной картине открыла для начинающего актера двери на большие экраны. Казалось, что после этого успеха обязательно будут новые предложения о съемках в других полнометражных фильмах.

Они и правды были, но молодой человек вскоре понял, в чем заключается его настоящее призвание.

Нуччи стал работать над сериалами, и в его фильмографии появились такие проекты, как «Доктор Хаус», «Фостеры» и «Менталист». Однако во время их просмотра зрителям будет не просто узнать итальянца. От былой красоты у актера остались лишь шикарные темные волосы, но и в них видна седина. Годы заметно отразились и на лице мужчины, которое потеряло четкие линии и мужественные черты.