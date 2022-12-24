Помните девочку Машу из фильма «Президент и его внучка»? Вы точно ахнете, увидев ее сейчас

Комедийный фильм «Президент и его внучка» рассказывает о новогоднем волшебстве, но в необычной интерпретации.

В канун нового года дочь генерала из-за автокатастрофы попадает в больницу, и у неё начинаются преждевременные роды. Отец девушки угрожает врачу оружием и требует рождения здорового ребенка. Испуганный доктор решает взять одну из девочек-близняшек, которые родились у матери одиночки, и объявить её внучкой военного.

Спустя 12 лет сестры встречаются и меняются местами.

За это время генерал уже успел стать президентом страны.

Роль девочек в фильме сыграла Надежда Михалкова. Сегодня она стала настоящей леди. Стройная девушка с изысканным стилем и нежными чертами лица получила множество ролей и полюбилась зрителям. Теперь её красота завораживает и украшает любой фильм.