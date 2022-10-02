Помните Чугуна из «9 роты»? Вот почему его не заметили в культовом фильме «Брат 2»

Свою карьеру в кино Иван Кокорин начал с фильма «Брат 2», где предстал в образе изготовителя фальшивых паспортов. Съемки в нем позволили актеру купить родителям цветной телевизор, однако большой славы не принесли.

Причина кроется в том, что уж слишком маленькой и незначительной была эта роль. После выхода проекта на экраны артист ушел в армию и снялся еще в ряде проектов. Одним из них стала «9 рота», которая и сделала Кокорина звездой.

Отправляясь на кастинг, актер надеялся получить роль Джоконды. Однако у режиссера Федора Бондарчука было свое видение. Он предложил знаменитости воплотить Чугуна. Тот был явно разочарован.

Кокорин собирался отказаться от роли, но мама отговорила его от этого решения. В будущем участие в «9 роте» сыграло на руку актеру, который сегодня активно рассказывает в социальных сетях о своей творческой жизни и может похвастаться большой армией поклонников. Возможно, именно образ Чугуна помог звезде получить одну из главных ролей в проекте «Ресторан по понятиям».