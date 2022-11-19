Помните Белоснежку из «9 роты»? Куда пропала и как выглядит звезда фильма Бондарчука

На счету Ирины Рахмановой множество знаковых ролей – Белоснежка из «9 рота», детектив Виола Тараканова. Одно время талантливая актриса пропала с экранов, но оказалось, что виной всему – личные обстоятельства.

Впервые Рахманова снялась в кино у Балабанова – в его культовой картине «Брат-2».

Первой знаковой ролью для актрисы стала Райка в фильме «Ехали два шофера»: Ирина Рахманова попала в картину благодаря отборному мату на пробах.

Сегодня Ирине Рахмановой 41 год. На ее счету множество ролей в таких фильмах и сериалах, как «Питер FM», «ЖАRА», «Вангелия», «Батальонъ». Одно время карьера Ирина немного «просела»: оказалась, звезда родила своего первенца, которого назвали Лев.