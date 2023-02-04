Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Помните американку из «Брата-2»? Время не пощадило обольстительную актрису

Помните американку из «Брата-2»? Время не пощадило обольстительную актрису

4 февраля 2023 11:30
Помните американку из «Брата-2»? Время не пощадило обольстительную актрису

Красавица сменила свою профессию и углубилась в религию.

Успех знаменитого фильма Алексея Балабанова был заметен и за океаном. Поэтому когда режиссер решил снять продолжение «Брата», иностранные артисты были только рады принять участие в работе над сиквелом.

Так, американской ведущей Лизе Джеффри предложили весьма простую, но яркую роль. По сюжету девушка работала на одном из местных каналов и в финале помогала главному герою сбежать из Штатов. Эффектная красавица быстро согласилась, поскольку и в реальной жизни работала на телевидении.

И все же афроамериканка не стала развивать актерскую карьеру и углубилась в журналистику.

После одной из программ, где она общалась с женщинами в трудных жизненных ситуациях, мировосприятие ведущей сильно изменилось. Она ушла в религию и занялась благотворительностью.

Со временем Лиза утратила былую привлекательность, и в 52 года в ней уже не узнать ту яркую красавицу. Она отказалась от элегантных причесок и уточненных образов, которые раньше подчеркивали ее эффектную внешность.

Помните американку из «Брата-2»? Время не пощадило обольстительную актрису
Фото: соцсети, кадры из фильма "Брат 2" (2000)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video