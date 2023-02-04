Помните американку из «Брата-2»? Время не пощадило обольстительную актрису

Успех знаменитого фильма Алексея Балабанова был заметен и за океаном. Поэтому когда режиссер решил снять продолжение «Брата», иностранные артисты были только рады принять участие в работе над сиквелом.

Так, американской ведущей Лизе Джеффри предложили весьма простую, но яркую роль. По сюжету девушка работала на одном из местных каналов и в финале помогала главному герою сбежать из Штатов. Эффектная красавица быстро согласилась, поскольку и в реальной жизни работала на телевидении.

И все же афроамериканка не стала развивать актерскую карьеру и углубилась в журналистику.

После одной из программ, где она общалась с женщинами в трудных жизненных ситуациях, мировосприятие ведущей сильно изменилось. Она ушла в религию и занялась благотворительностью.

Со временем Лиза утратила былую привлекательность, и в 52 года в ней уже не узнать ту яркую красавицу. Она отказалась от элегантных причесок и уточненных образов, которые раньше подчеркивали ее эффектную внешность.