Полный провал: отправившуюся в тур по России Волочкову подняли на смех

Анастасия Волочкова активно реализует себя как певица. Не так давно она анонсировала подписчикам в соцсетях запись новых синглов. А на днях она дала и концерт. Выступление экс-балерины прошло на Дне села Бужарово в Московской области. Анастасия исполнила песню «Глоток любви», а затем показала несколько хореографических номеров. Кроме того, в ДК села прошел ее творческий вечер, который, по заверениям Волочковой, оказался очень успешен.

«Это был переаншлаг», — отметила она в соцсетях.

Вот только, по мнению некоторых пользователей Сети, концерт звезды отметился полным провалом. Отправившуюся в тур по России «поющую балерину» уже подняли на смех. В Telegram-канале «НеМалахов » разместили видео с выступления, на котором заметно, что фанатов пения Волочковой не так уж и много. А подписчики Анастасии удивились тому, где приходится выступать артистке.

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«С мировой балетной сцены до ДК села», «Почему под фанеру?», «4 человека пришло?», «Успехов на сельских сценах», — иронично написали комментаторы.