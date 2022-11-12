Покорила СССР и пропала: как живет и выглядит красотка из фильма «Спортлото-82»

В 21 год молодая артистка Светлана Аманова сыграла знакомую роль в фильме «Спортлото 82» — в эту белокурую красотку были влюблены миллионы, однако актриса так и не стала большой звездой.

Аманова снялась в более тридцати проектах, однако большинство ее киноработ не слишком известны широкому зрителю. Начала свою карьеру Аманова с роли в фильме «С вечера до полудня».

В последующие годы засветилась в таких фильмах, как «Лиза и Элиза», «Барышня-крестьянка», «Ричард Львиное Сердце», а также в сериалах «Маргоша» и «Серафима Прекрасная».

О личной жизни 61-летней артистки мало что известно. Светлана Аманова была замужем за журналистом Павлом Гусевым, у бывших супругов есть дочь Екатерина.