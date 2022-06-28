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Покаялся перед покойным на всю страну: Илья Зудин не стал молчать

28 июня 2022 12:15
Покаялся перед покойным на всю страну: Илья Зудин не стал молчать

Экс-солист «Динамита» вспомнил об отношениях с культовым продюсером Юрием Айзеншписом.

Бывший солист группы «Динамит» Илья Зудин попал в неприятную ситуацию. В документальном фильме, посвященном памяти Виктора Цоя, певец неаккуратно прокомментировал связь лидера группы «Кино» и продюсера Юрия Айзеншписа. Его фразу растиражировали в нескольких источниках, из чего стало складываться ощущение, словно Айзеншпис имеет отношение к трагической смерти исполнителя.

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До сих пор, спустя 17 лет после смерти продюсера, Зудин раскаивается перед ним на всю страну. Он вспомнил, что сразу попросил у Юрия прощение за нелепое высказывание, но тот не обиделся. Тем не менее Илья все равно раздражается, когда ему приписывают заявления, порочащие память покойного.

«Заявлять об этом совершенно неуместно», — обронил солист в беседе со «СтарХит».

Как добавил Зудин, Айзеншпис сделал очень многое для развития его карьеры, поэтому он навсегда остался благодарен продюсеру. Портрет наставника и сейчас можно найти в звукозаписывающей студии певца.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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