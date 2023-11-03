Похожи как две капли воды: вот кто должен был играть в фильме «Летят журавли» вместо Самойловой

Одной из главных ролей в карьере Татьяны Самойловой стала Вероника из военной драмы «Летят журавли». Картина прославила ее на весь мир, однако изначально режиссер видел в главной роли совершенно другую артистку.

Как оказалось, перед началом съемок на роль Вероники утвердили Елену Добронравову. В то время ей было 25 лет, она успела прославиться в картине «300 лет тому...», где сыграла Соломию. Молодая артистка уже готова была приступить к работе, но режиссер Михаил Калатозов не был полностью в ней уверен, так как считал, что она выглядит слишком взрослой.

Ситуация изменилась, когда оператор фильма Сергей Урусевский случайно увидел картину «Мексиканец», где блистала Татьяна Самойлова. Артистка произвела огромное впечатление на него, поэтому он тут же предложил постановщику пригласить ее на пробы. А уже после первых читок сценария предложил ей роль, которая и прославила Самойлову на весь мир.