Погубила работа: как сложилась судьба главной звезды «Полосатого рейса» Назаровой
Она всем сердцем любила зверей, но они принесли ей много боли.
Юность будущей звезды советского кино Маргариты Назаровой пришлась на тяжелые военные годы. В войну девушку насильно увезли в Германию и заставили прислуживать в богатой немецкой семье.
Назарова с детства любила животных – маленькая она выхаживала медвежонка, оставшегося без матери, и даже научила его танцевать. После войны Назарова решила осуществить свою мечту и пошла работать в цирк. Параллельно актриса снималась в кино в качестве дублерши.
На съемках фильма «Опасные тропы» Маргарита встретила бенгальского тигра Пурша, который стал ее любимцем. Назарова выгуливала Пурша на поводке и даже брала его с собой в рестораны. Однажды тигр серьезно ранил свою хозяйку: он хотел сорвать бант с головы Маргариты Назаровой – и вызвал у нее разрыв височной артерии.
Звездным прорывом Назаровой стала роль обаятельной буфетчицы Марианны в фильме «Полосатый рейс». Режиссером-дрессировщиком картины стал Константин Константиновский, единственный муж Маргариты Назаровой, который жутко ревновал свою красавицу-жену.
Всю жизнь Маргарита Назарова выступала в цирке и бесстрашно выходила даже к самым свирепым животным. Она всегда знала, что в случае чего верный муж придет ей на помощь. Но в 1970 году Константиновского не стало. Тигрица ударила дрессировщика лапой по голове – рана воспалилась, началось заражение, и артист умер.
Назарова так до конца и не оправилась от смерти мужа. При ней дежурил врач-психиатр, успокаивавший Маргариту. Однажды во время выступления Назаровой один из ее тигров сорвался с качелей и разбился насмерть. С тех пор Маргарита Назарова больше не выступала.
Старость артистка встретила в одиночестве. С сыном Алексеем, тоже ставшим дрессировщиком, у них были натянутые отношения. Назарова едва выживала на крошечную пенсию. Умерла выдающаяся артистка в 2005 году на 79-м году жизни. Похороны Маргарите Назаровой оплатила мэрия Нижнего Новгорода, в которым она доживала свои последние годы.