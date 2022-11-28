Погоня в «Безумном Максе» поразила каждого: на что пошли ради жутких кадров

Ради съемок впечатляющего экшена на экране киноделы готовы буквально на все. Отдельного внимания заслуживает сцена погони в блокбастере «Безумный Макс: Дорога ярости».

Съемочной группе пришлось изрядно попотеть, но результат того стоил. Почти все трюки фильма были сняты по-настоящему, без использования компьютерной графики. Так, в одной из сцен бандиты раскачивались на шестах, которые были прикреплены к автомобилям.

Чтобы происходящее выглядело на экране эффектно, постановщик и координатор трюков Гай Норрис привлек к участию артиста Цирка дю Солей. Тот показал актерам, как правильно работать с шестами. Поразительно, но сцену сняли за один дубль. При монтаже материал обработали, а на выходе получили самый жуткий и захватывающий эпизод фильма.

Австралийскую картину с Томом Харди в главной роли высоко оценили критики и зрители. «Дорога ярости» получила шесть «Оскаров», один из которых — за лучшую работу художника-постановщика. Труды режиссера оказались оправданны.