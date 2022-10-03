Подорвал СССР изнутри: в «Служебном романе» нашли новые грехи

Комедия Эльдара Рязанова «Служебный роман» вышла в прокат в 1977 году. Фильм мгновенно стал всесоюзным хитом и до сих пор не теряет своей актуальности. При этом, как уверены зрители, именно история любви Анатолия Новосельцева и Людмилы Калугиной стала одной из причин развала СССР.

Все дело в нетривиальных персонажах картины и в их поведении. Например, Калугина в исполнении Алисы Фрейндлих в реальной жизни не могла остаться без мужа: все крупные руководители обязаны были иметь крепкую семью. Также и Новосельцев, которого сыграл Андрей Мягков, решается на аморальный по советским меркам поступок и флиртует с начальницей ради высокой должности.

Кроме того, пользователи Сети отмечают отношения начальства и подчиненных, показанные в фильме. Дело в том, что помощница Калугиной решает ослушаться мнения своей руководительницы и купить сапоги, которые та считает вульгарными. Именно такие незначительные эпизоды и дали понять жителям страны, что им необходимы перемены.