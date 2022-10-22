Почти 40 лет отказывалась сниматься в кино: почему одна из главных звезд «Титаника» растоптала свою карьеру

Актриса Глория Стюарт сыграла в «Титанике» роль постаревшей Роуз. Она стала самой пожилой артисткой, номинированной на премию «Оскар», в истории. На момент выхода фильма Стюарт исполнилось 87 лет.

Ее путь в кино был необычен. Актриса начала сниматься в начале 30-х годов и прославилась благодаря фильму «Человек-невидимка». Но сыграв несколько ролей, она приняла решение уйти из кино. Ей просто надоели однообразные фильмы с глупыми героинями.

«Я прекратила сниматься, потому что ненавидела свои роли – девушка-детектив, девушка-репортер и подруга Ширли Темпл», – делилась артистка.

В кино она вернулась лишь в 1975 году, а в 1997-м вновь стала популярной благодаря «Титанику». После него Стюарт сыграла в ремейке «Человека-невидимки», а также в картинах «Прикосновение ангела», «Главный госпиталь» и «Земля изобилия». Глория Стюарт умерла в 2010 году в возрасте 100 лет.