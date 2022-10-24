Почему Сусанна скрывала волосы: секрет фильма «Самая обаятельная и привлекательная раскрыт»

Во время съемок комедии «Самая обаятельная и привлекательная» у режиссера Геральда Бежанова случился серьезный конфликт с Татьяной Васильевой, исполнившей роль Сусанны. Бежанов старался все держать под контролем и четко следовать сценарию, но «сюрприз» Васильевой разрушил все его планы.

Сцену, в которой Сусанна приходит на работу к Наде, снимали несколько дней – и в один из дней блондинка Васильева внезапно перекрасилась и пришла на съемочную площадку с рыжей шевелюрой. Режиссер был в таком шоке, что попал в больницу с микроинфарктом.

К тому же актриса наотрез отказалась возвращаться к старому цвету волос, так что пришлось выкручиваться, чтобы доснять сцену. До конца съемок Васильева носила головные уборы, чтобы скрыть от зрителя свои резкие изменения во внешности.