Почему именно «Ы»? Гайдай назвал так легендарный фильм по нелепой причине

Комедия «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» увидела свет в 1965 году. Картина Леонида Гайдая тут же стала культовой, и до сих пор зрители цитируют самые яркие выражения из нее. При этом далеко не все догадываются, откуда взялось название фильма.

Так, в самой картине именно Балбес придумывает название плана. И по его словам, он не просто так придумал «Операцию „Ы“». По его мнению, так никто не догадается, в чем суть его криминального плана. Однако, помимо этого, есть и другая версия, которая связана непосредственно с самим Гайдаем.

Дело в том, что постановщик весьма трепетно относился к каждой детали любого своего фильма. И буква «Ы» появилась из-за того, что Трус, Балбес и Бывалый собирались ограбить склад. По мнению постановщика, герои непременно захотели бы зашифровать свой план и использовали бы транскрипцию, описывая его. А так как расположение английской литеры S на печатной машинке соответствует кириллической «Ы», то они решили заменить буквы.

Именно из-за этого и появилось необычное название. А в фильме было использовано более простое объяснение, чтобы не путать зрителей.