Почему «Белорусский вокзал» не хотели показывать зрителям: все дело в одной сцене

«Белорусский вокзал» давно считается одним из главных фильмов СССР о Великой Отечественной войне. Картина Андрея Смирнова с первых дней проката завоевала сердца зрителей, однако цензоры, как оказалось, не были от нее в восторге и планировали отправить на полку.

Так, чиновникам показался неприемлемым один из эпизодов в фильме. В сцене фронтовые товарищи, сидя в кафе, ввязываются в драку с другими посетителями, не выдержав их выпадов. После инцидента их отвозят в отделение милиции, но они сбегают на свободу, дав отпор защитникам правосудия.

Сцена настолько не понравилась цензорам, что они не только решили ее вырезать, но и хотели отправить фильм на полку. По их мнению, эпизод «порочил честь» советской милиции.

Не хотели они одобрять картину и из-за личности самого режиссера. Эксперты были уверены, что Андрей Смирнов, которому было всего 27 лет, был слишком молод и неопытен, поэтому не может работать над подобным фильмом. Сценарий же казался им слишком «упадническим» и показывающим ветеранов в плохом свете.

Но в итоге они смогли отказаться от своих убеждений и выпустили фильм в прокат. Картина мгновенно снискала любовь зрителей и критиков, заработав, например, главную премию на международном кинофестивале в Карловых Варах.