Почему англичанам стыдно смотреть советского «Шерлока Холмса»: причин несколько

Советский многосерийный фильм «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», где главные роли исполнили Василий Ливанов и Виталий Соломин, по достоинству оценила даже королева Великобритании Елизавета II. Она считала эту экранизацию одной из лучших в мире.

Такого же мнения придерживаются и современные англичане. Более того, после советского сериала смотреть другие, в том числе и британские, по их признанию, невозможно и даже стыдно. Как написал в соцсетях живущий в Санкт-Петербурге англичанин, русские смогли изобразить Шерлока Холмса гениальным, а его соратника Ватсона — очень умным и смелым человеком, каким их и описал Артур Конан Дойл.

Британцы же в основном показывают доктора толстым и глупым приспешником Холмса, который не вызывает положительных эмоций. Кроме того, режиссеру Игорю Масленникову удалось передать тончайшие детали интерьера и быта обычных англичан. Отдельного восторга заслуживает и музыка, написанная к сериалу. Другими словами, по всем критериям видно, что люди создавали шедевр.