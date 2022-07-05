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По стопам Королевой не пошла: жена Николаева раскрыла все карты

5 июля 2022 13:25
По стопам Королевой не пошла: жена Николаева раскрыла все карты

Юлия Проскурякова не гонится за сохранением молодости.

39-летняя Юлия Проскурякова удивила подписчиков в соцсетях спокойным отношением к молодости и красоте. На днях она продемонстрировала фолловерам в Telegram новый образ. Юлия позировала в темном наряде и с классическим макияжем, объяснив перемены работой гримеров для очередного кинопроекта. По словам Проскуряковой, в последнее время ей доводится играть лишь строгих героинь.

Поклонники Юлии подчеркнули, что ей хоть и идут такие образы, но они несколько ее старят. Проскурякова не пропустила подобное мнение и ответила комментаторам, что это нормальный эффект, ведь снимок сделан без обилия фильтров, которые часто используются в соцсетях.

По стопам Королевой не пошла: жена Николаева раскрыла все карты

«Женщина в сорок лет вряд ли будет выглядеть на двадцать», — раскрыла карты Юлия.

Фанаты поддержали ее мнение и заметили, что жена Игоря Николаева не пошла по стопам его бывшей пассии. 49-летняя Наташа Королева, напротив, прибегает к разным ухищрениям, чтобы выглядеть моложе, и не гнушается ретуши для фото в Сети.

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Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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