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По стопам Ивлеевой: правда о свадьбе Прилучного вышла наружу

27 июня 2022 15:40
По стопам Ивлеевой: правда о свадьбе Прилучного вышла наружу

Пользователи соцсетей нашли доказательства бракосочетания актера.

Последние пару месяцев Павел Прилучный не устает интриговать фанатов слухами о новых отношениях. В отличие от прошлых романов и брака с Агатой Муцениеце, когда актер не комментировал личную жизнь, теперь он освещает каждый свой шаг. Сначала он делился с подписчиками в соцсетях снимками с коллегой Зепюр Брутян на отдыхе. Затем в интернете появились свидетельства очевидцев, уверяющих, что Павел официально женился на Зепюр, а перед отпуском они даже якобы выбирали обручальные кольца в одном из московских ТЦ.

Не все поклонники Прилучного верили в эту версию, предполагая, что пиар-романом он просто подогревал интерес к новым киноработам. Но теперь правда о свадьбе актера вышла наружу. Telegram-канал «НеМалахов Сливки» опубликовал данные о смене названия ИП Зепюр. Если раньше бизнес актриса вела под фамилией Брутян, то теперь в базе данных она фигурирует как Прилучная. Пользователи соцсетей тут же вспомнили пример Анастасии Ивлеевой: блогер в прошлом тоже до последнего скрывала брак с Элджеем, пока в бизнес-документах не выяснилось, что она взяла его фамилию — Узенюк.

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Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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