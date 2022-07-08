По привычному сценарию: браку Гордона с 20-летней нашлось объяснение

Этой весной выяснилось, что Александр Гордон женился в пятый раз. Его избранницей стала юная музыкантка София Каландадзе. 20-летнюю девушку не смутила разница в возрасте с 58-летним Гордоном. А вот ее семья была настроена отрицательно. Родственники скептически восприняли многочисленные любовные истории телеведущего и слухи о его пагубных привычках.

Очевидно, что Александру удалось обаять несговорчивых сватов, ведь родня Каландадзе присутствовала и на церемонии. Возможно, этому помогло давнее знакомство журналиста с пианистом Борисом Березовским. Как выяснило издание «Комсомольская правда », музыкант приходится родственником Софии. А сам Гордон впервые увидел Каландадзе, когда ей было всего 16 лет.

Тест на внимательность: а вы заметили дублеров в этих фильмах?

Любопытно, что предыдущий брак телеведущего развивался по этому же сценарию. Свою четвертую супругу Нозанин Абдулвасиеву Александр также знал с очень юных лет. Она была внучкой его близкого друга, режиссера Валерия Ахадова. Постановщик не противился браку Нозанин. Но союз продержался всего 6 лет.