Платить миллионы Дробышу не готова: Самбурская не поскупилась на слова после суда

На днях юрист Екатерина Гордон хвалилась подписчикам в соцсетях победой ее подзащитного Виктора Дробыша. По ее словам, суд встал на сторону продюсера в его споре с бывшей подопечной Настасьей Самбурской. Дробыш настаивал, что актриса, которой он помогал развивать карьеру певицы, в одностороннем порядке разорвала контракт и настаивала, что имеет право на все ранее записанные песни. Продюсер оценил ущерб в сумму, которую не разглашает. По слухам, речь идет о нескольких миллионах рублей. После победы в суде Дробыш щедро пообещал отдать все деньги на благотворительность.

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Но он поспешил распоряжаться этой суммой, ведь выяснилось, что Самбурская платить миллионы Дробышу не готова. После суда она не поскупилась на слова, заявив, что собирается обжаловать вынесенный вердикт. Она заявила, что Дробыш пытается вернуть расходы на ее продюсирование, выдавая их за убытки. И ранее первый суд уже отказал ему в этой просьбе.