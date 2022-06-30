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Плачевному состоянию Бородиной нашлось объяснение: такого не ожидал никто

30 июня 2022 09:27
Плачевному состоянию Бородиной нашлось объяснение: такого не ожидал никто

Телеведущая взбудоражила фанатов своим внешним видом.

Ксения Бородина перестала следить за собой из-за отсутствия доходов. В этом уверена звезда социальных сетей Лена Миро.

Не так давно телеведущая шокировала поклонников, случайно показав, как на самом деле выглядит ее кожа. Бородина опубликовала одну из записей без привычных для себя фильтров, которые до этого, как оказалось, скрывали ее многочисленные проблемы с кожей. Теперь же для многочисленных фанатов стало очевидно, насколько сильно образ телеведущей отличается от реальности.

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Как уверена Миро, не оставившая без внимания неожиданную публикацию, главная причина подобного состояния Бородиной — отсутствие денег. Якобы гонорары Ксении заметно уменьшились, поэтому теперь она вынуждена отказаться от привычных уходовых средств и процедур.

«Без маски лжи Ксения представляет собой жалкое, на мой взгляд, зрелище: я даю ей 47 лет трудно прожитой жизни», — пишет Миро в своем ЖЖ.

По этой же причине, как считает звезда социальных сетей, бывший избранник телеведущей Курбан Омаров расстался с ней. Якобы он не захотел строить отношения с резко обедневшей возлюбленной. Теперь Бородина вынуждена изображать в своих блогах привычную жизнь, чтобы подписчики не уличили ее во лжи.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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