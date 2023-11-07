Песню из «Кавказской пленницы» все поют без самого смешного куплета: за такое народ наказывали

Знаменитую песню на стихи Леонида Дербенева «Если б я был султан» из «Кавказской пленницы» знает практически каждый. Во время телепоказов любимого фильма многие зачастую подпевают Юрию Никулину известные строчки.

Но мало кто знает, что жесткая советская цензура вырезала один, пожалуй, самый смешной куплет из песни. Партийные чиновники усмотрели в комедии пропаганду злоупотребления алкоголем. Вот эти строчки, навсегда вычеркнутые цензорами:

«Разрешит мне жена каждая по сто, Итого триста грамм — это кое-что! Но когда на бровях прихожу домой, Мне скандал предстоит с каждою женой!»

Впрочем, насовсем избавиться от забавного куплета так и не удалось. В 1966 году в телевизионном «Голубом огоньке» песню из комедии Леонида Гайдая показали без сокращений.