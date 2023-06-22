Песня из «12 стульев» была под строгим запретом в СССР: ее все равно знал каждый

Комедия Леонида Гайдая «12 стульев» дошла до советских зрителей не в первозданном виде. Оказывается, бдительные цензоры убрали оттуда песню под названием «Полосатая жизнь».

Яркая и запоминающаяся композиция о непостоянстве счастья исполнялась уже в финале картины. Чиновники углядели в ней потенциальный хит, который уйдет в народ. Допустить, чтобы граждане распевали подобное на каждом углу, они не могли. Екатерина Фурцева лично выступила против саундтрека. По ее словам, было достаточно и того, что все поют неоднозначную «А нам все равно!».

«Полосатую жизнь» вырезали из картины, но это не помогло. Через шесть лет песня попала на радио и телевидение. Также ее исполнили ключевые актеры гайдаевских лент, а главная партия досталась Валерию Золотухину.

«Страшное» пророчество чиновников сбылось — композиция стала народным хитом, который живет и по сей день. Многие так и не поняли, почему цензоры так взъелись на «Полосатую жизнь».