Песни вызвали вопросы: обвиненная в плагиате Анна Асти не стала молчать

Накануне Анна Асти представила свой дебютный сольный альбом. Презентация пластинки пришлась на день рождения самой певицы, на который она собрала близких друзей. Не обошлось и без скандала. Так, Ирина Дубцова, внимательно ознакомившись с песнями коллеги, усмотрела там прямые отсылки к собственному творчеству. Вопросы вызвали похожие названия нескольких композиций и даже фразы в текстах. Такое вдохновение Анны Дубцова посчитала плагиатом, о чем и сообщила подписчикам в соцсетях.

Асти оказалась удивлена обвинениями, подчеркнув, что не знала о песнях Ирины. Поэтому исполнительница настаивает на обычном совпадении.

«У многих песен есть одинаковые названия», — отметила Анна в комментарии для портала Super .

Надо сказать, Анну уже не первый раз подозревают в плагиате. Ее новый образ и светлый цвет волос считают повторением стиля Светланы Лободы. О сходстве певиц ранее говорила и бывший продюсер Лободы Нателла Крапивина. Но пока Асти стойко переносит всю критику и не реагирует на провокации.

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