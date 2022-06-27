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Песни вызвали вопросы: обвиненная в плагиате Анна Асти не стала молчать

27 июня 2022 10:55
Песни вызвали вопросы: обвиненная в плагиате Анна Асти не стала молчать

Релиз дебютного сольного альбома певицы обернулся скандалом.

Накануне Анна Асти представила свой дебютный сольный альбом. Презентация пластинки пришлась на день рождения самой певицы, на который она собрала близких друзей. Не обошлось и без скандала. Так, Ирина Дубцова, внимательно ознакомившись с песнями коллеги, усмотрела там прямые отсылки к собственному творчеству. Вопросы вызвали похожие названия нескольких композиций и даже фразы в текстах. Такое вдохновение Анны Дубцова посчитала плагиатом, о чем и сообщила подписчикам в соцсетях.

Асти оказалась удивлена обвинениями, подчеркнув, что не знала о песнях Ирины. Поэтому исполнительница настаивает на обычном совпадении.

«У многих песен есть одинаковые названия», — отметила Анна в комментарии для портала Super.

Надо сказать, Анну уже не первый раз подозревают в плагиате. Ее новый образ и светлый цвет волос считают повторением стиля Светланы Лободы. О сходстве певиц ранее говорила и бывший продюсер Лободы Нателла Крапивина. Но пока Асти стойко переносит всю критику и не реагирует на провокации.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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