Первый секс-символ перестройки: в этом старичке не узнаете звезду «Маленькой Веры»

Андрей Соколов стал популярным благодаря скандальному фильму «Маленькая Вера». Эта картина шокировала советскую публику откровенными кадрами и стала символом перестройки в кинематографе. После выхода ленты на экраны артист проснулся знаменитым — о нем мечтали миллионы девушек. Голубоглазый красавец с пышными кудрями покорил всю прекрасную половину страны.

Сегодня Соколов уже разменял седьмой десяток.

В его портфолио более сотни работ в самых разных фильмах и сериалах, хотя «Маленькая Вера» до сих пор остается одной из самых ярких лент в его послужном списке. Андрей был женат трижды, но все браки распались. В 2010 году актер стал отцом. Дочь Софью он считает главным из всех своих достижений.

Артист продолжает сниматься в кино и сериалах, хотя героев-любовников ему играть уже не предлагают. За прошедшие годы Соколов растерял свою красоту и шарм. В этом пожилом мужчине вряд ли кто-то узнает секс-символа перестройки.