Первый муж проклял, второй - предал: красотка из «Формулы любви» нашла счастье в 60

Елена Валюшкина прославилась после выхода комедии «Формула любви», где она исполнила роль белокурой красавицы Марии Ивановны. Актрисе удалось обрести большую популярность, однако внезапно она исчезла с экранов.

Дело было вот в чем. Валюшкиной пришлось выбирать между мужем и актерством. Ее избранник Леонид Фомин патологически ревновал Елену Викторовну, а особенно — к профессии. Когда ему поступали предложения от режиссеров снять Валюшкину в своих проектах, супруг им отказывал, но все это делалось в обход актрисы.

Кроме того, Фомин постоянно устраивал ей допросы, если артистка задерживалась на работе.

Также муж проверял ее багаж, когда она уезжала на гастроли — он не разрешал ей брать с собой красивые наряды. Но спустя годы Валюшкина все-таки ушла к другому. Ее новым возлюбленным стал актер Александр Яцко. Когда Фомин узнал об этом, он проклял жену.

Валюшкину стали преследовать неудачи: аварии, операции, болезни. А брак с Яцко в итоге распался. Они воспитали двоих детей и прожили вместе 20 лет, но супруг изменял актрисе. Более того, после развода он отнял у нее квартиру, куда заселил свою новую семью.

Лишь в зрелом возрасте Валюшкина встретила свою любовь. Сегодня у 60-летней артистки роман с финансистом Андреем, которого она не спешит показывать публике. Эти отношения заметно омолодили актрису, у нее теперь модная прическа и красивый макияж. Она выглядит на 40-45 лет.