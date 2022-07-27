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Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов

27 июля 2022 12:40
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов

Актриса показала, как относится к бывшему возлюбленному.

Споры вокруг тайной свадьбы Павла Прилучного и Зепюр Брутян в Сети продолжают кипеть. Напомним, в мае актер засветился с молодой актрисой на курорте, заинтриговав подписчиков в соцсетях признанием о собственном счастье. Позже выяснилось, что в жаркой стране проходили съемки одного из совместных проектов пары. Но уже вскоре артисты улетели в Турцию, где не скрывали свой роман. А в Telegram-каналах появились сообщения о браке Прилучного и Брутян, который они якобы заключили перед отъездом из России.

Подписчики Прилучного набросились на него с критикой в комментариях. Они припомнили, что только в начале этого года актер намекнул на расставание с прежней возлюбленной Мирославой Карпович, а уже весной женился на другой. Между тем звезда «Папиных дочек» активно поддерживала актера после развода, но заветного предложения так и не дождалась.

А на днях актриса дала первые комментарии о свадьбе Прилучного. Карпович посоветовала журналистам не копаться в чужой личной жизни и добавила, что знать о свадьбе им «незачем».

«Будете спать спокойнее», — заявила Мирослава в беседе с «Телепрограммой.pro»

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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