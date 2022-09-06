Первая победа со времен СССР: этот российский мультфильм покорил иностранцев

В 2003 году на российских экранах появился мультфильм «Карлик Нос». Это была премьера «длинного метра» в анимации для молодой студии под названием «Мельница». Мультик сняли по мотивам двух самых известных сказок писателя Вильгельма Гауфа — «Карлик Нос» и «Маленький Мук».

Российские зрители по достоинству оценили новый мультфильм. Некоторые с восторгом писали о том, что это «первая победа России в мультипликации». И в этих словах есть определенная правда. Уже потом были «Князь Владимир», а также франшиза про трех богатырей с их приключениями по всему миру от Византии до Египта. Но первым оказался именно «Карлик Нос».

Приключения мальчика Якоба оказались весьма популярны не только среди российских зрителей, но и за рубежом. На портале IMDb до сих пор есть много восторженных отзывов от тех, кто смотрел мультфильм на английском. Зрители пишут о том, что анимационная лента оказалась «милой и познавательной», а многим она «до сих пор не дает покоя».