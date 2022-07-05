«Перекуп и похищение героев»: россиянам раскрыли глаза на закулисье шоу Малахова

Пользователи соцсетей с упоением следят за откровениями в соцсетях одного из экс-редакторов скандальных программ. Человек, остающийся анонимным, за карьеру успел поработать сразу на нескольких федеральных телеканалах и теперь раскрыл глаза россиянам на закулисье шоу Андрея Малахова и других ведущих. По его словам, редакции проектов «Пусть говорят» и «Прямой эфир» иногда настолько сильно соперничают, что не гнушаются разных методов работы.

«Перекуп и похищения героев», — процитировали бывшего редактора в Telegram-канале «Звездная пыль ».

Экс-работник признался, что порой герои считают, что едут на одну телепрограмму, а на самом деле их везут на студию канала-конкурента. Чтобы предотвратить переманивание гостей, редакторам приходится охранять их несколько дней до съемок.

«Мог бы еще пожить»: врач раскрыл роковую ошибку Градского

Кроме того, далеко не каждый успешный и обсуждаемый выпуск кажется таким на стадии подготовки. Например, интимный скандал с Дианой Шурыгиной в 2016 году практически месяц не выходил в эфир, так как в востребованность этой темы никто не верил.