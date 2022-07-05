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«Перекуп и похищение героев»: россиянам раскрыли глаза на закулисье шоу Малахова

5 июля 2022 13:55
«Перекуп и похищение героев»: россиянам раскрыли глаза на закулисье шоу Малахова

Редакции скандальных телепроектов готовы на многое в погоне за рейтингами.

Пользователи соцсетей с упоением следят за откровениями в соцсетях одного из экс-редакторов скандальных программ. Человек, остающийся анонимным, за карьеру успел поработать сразу на нескольких федеральных телеканалах и теперь раскрыл глаза россиянам на закулисье шоу Андрея Малахова и других ведущих. По его словам, редакции проектов «Пусть говорят» и «Прямой эфир» иногда настолько сильно соперничают, что не гнушаются разных методов работы.

«Перекуп и похищения героев», — процитировали бывшего редактора в Telegram-канале «Звездная пыль».

Экс-работник признался, что порой герои считают, что едут на одну телепрограмму, а на самом деле их везут на студию канала-конкурента. Чтобы предотвратить переманивание гостей, редакторам приходится охранять их несколько дней до съемок.

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Кроме того, далеко не каждый успешный и обсуждаемый выпуск кажется таким на стадии подготовки. Например, интимный скандал с Дианой Шурыгиной в 2016 году практически месяц не выходил в эфир, так как в востребованность этой темы никто не верил.

Фото: Globallookpress.com, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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